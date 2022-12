Van der Voort ergerde zich enorm aan 'ouwehoerende' tegenstander Menzies

Vincent van der Voort was donderdag niet blij met het gedrag van Cameron Menzies in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De ervaren Nederlander kon maar moeilijk omgaan met het vele gepraat van zijn Schotse tegenstander.

Van der Voort, die mede dankzij een fantastische start met 3-0 won, ergerde zich al ruim vóór de partij aan Menzies. "Hij is een heel rare vertoning. We stonden voor de wedstrijd in te gooien en hij blééf maar praten", vertelde hij aan Viaplay.

"Op een gegeven moment zei ik: 'Je moet nu echt stoppen met praten, want je irriteert me echt helemaal scheel.' Hij bleef maar doorouwehoeren. Hij kan er ook niet zoveel aan doen."

Volgens Van der Voort kon Menzies ook tijdens de pauze na de eerste set zijn mond niet houden. "Ik zei op een gegeven moment tegen de toernooidirecteur: 'Je moet nu echt zeggen dat hij een keer moet kappen, want anders gaat hij straks languit.'"

Van der Voort is er wel van overtuigd dat de 33-jarige Menzies geen kwaad in de zin had. "Gelukkig heb ik gewonnen. Daarna zei hij: 'Ik wil je heel graag knuffelen.' Ja, ik wil dat heel graag niet."

Tweevoudig WK-kwartfinalist Van der Voort, die een prima gemiddelde van 90,78 haalde, staat in de derde ronde tegenover de Engelsman Luke Humphries.

