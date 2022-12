Van der Voort na weergaloze start voorbij Schotse laagvlieger op WK darts

Vincent van der Voort heeft zich donderdagavond in Londen geplaatst voor de derde ronde van het WK darts. De Nederlandse nummer 28 van de wereldranglijst won afgetekend van de Schot Cameron Menzies: 3-0.

Het liep in de beginfase uitstekend bij Van der Voort. In een mum van tijd hengelde de 47-jarige Noord-Hollander met 3-0 de eerste set binnen. Zijn gemiddelde van 104,86 punten per drie pijlen was daarbij ronduit indrukwekkend te noemen.

Van der Voort slaagde er niet in dat extreem hoge niveau vast te houden, maar was alsnog beduidend beter dan Menzies. In de tweede set gunde hij de Schotse nummer 84 van de wereldranglijst één leg.

Het derde bedrijf ging gelijk op, doordat het niveau van Van der Voort nog wat verder zakte. Menzies slaagde er niet in daarvan te profiteren. 'The Dutch Destroyer' klaarde de klus via zijn eerste matchdart op dubbel 20.

Het gemiddelde van Van der Voort, die op het WK tweemaal de kwartfinales wist te bereiken, was uiteindelijk 90,78 punten per drie pijlen. Het moyenne van 88,31 punten van de 33-jarige Schot deed daar niet eens veel voor onder.

Van der Voort mocht als geplaatste speler de eerste ronde op het WK overslaan. Hij neemt het in de derde ronde op tegen Luke Humphries. De als vijfde geplaatste Engelsman won eerder op de avond van de Duitser Florian Hempel.

