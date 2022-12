Tweevoudig wereldkampioen Anderson met de nodige moeite langs Razma op WK

Gary Anderson heeft zich donderdag op het WK darts in Londen geplaatst voor de derde ronde. De tweevoudig wereldkampioen uit Schotland won met 3-1 van Madars Razma. De Let bood opmerkelijk veel weerstand.

Anderson beleefde een vliegende start in zijn partij tegen 'Razmatazz', die op de wereldranglijst 23 plaatsen lager staat (plek 11 om plek 34). De 52-jarige Schot raffelde zijn eerste leg in twaalf darts af. Razma hield knap gelijke tred, maar kon niet voorkomen dat Anderson de set naar zich toetrok.

Ook in het tweede bedrijf gaven de spelers elkaar verrassend weinig toe. Razma noteerde hoge scores door onverstoorbaar op de triple 19 te mikken. Hij trakteerde de toeschouwers in Alexandra Palace zelfs op een spectaculaire 134-finish en trok de stand gelijk.

Er ontspon zich een spannend dartsgevecht. Anderson won ternauwernood de derde set en leek daarmee het verzet van Razma te breken, maar de 34-jarige Let bleek een taaie klant. Ook in het laatste bedrijf was het maximale aantal legs nodig. 'The Flying Scotsman' maakte het karwei met een 110-finish af.