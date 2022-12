Jim Williams zorgt voor sensatie en knikkert wereldtopper James Wade uit WK

Het WK darts in Londen is donderdag opgeschrikt door een grote verrassing. De Engelse wereldtopper James Wade werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de relatief onbekende Welshman Jim Williams: 3-2. Gary Anderson ontdeed zich met de nodige moeite van de Let Madars Razma (3-1).

Williams bezet op de wereldranglijst de 77e positie en staat daarmee flink lager dan de mondiale nummer acht Wade. Van dat verschil was in Alexandra Palace niets te merken. De twee matadors trakteerden de toeschouwers op een spannende partij.

Toen Wade de eerste set naar zich toe trok, leek er nog geen vuiltje aan de lucht voor de 39-jarige Engelsman. Williams gaf zich niet gewonnen en won de twee volgende bedrijven. Wade trok de stand gelijk, maar liep in de beslissende set achter de feiten aan. Williams won de partij via zijn derde matchpijl op dubbel 20.

De spelers ontliepen elkaar ook wat betreft de statistieken weinig. Williams noteerde een gemiddelde van 90,49 punten per drie pijlen. Wade zette daar een moyenne van 91,01 tegenover. Beide mannen hadden een finishpercentage van 50.

Williams had in de eerste ronde - die Wade als geplaatste speler mocht overslaan - afgerekend met de Pool Sebastian Bialecki. In de derde ronde neemt de 38-jarige Welshman het op tegen de Duitser Gabriel Clemens.

Eerder op de dag wist Dirk van Duijvenbode zich via een thriller te plaatsen voor de derde ronde. 's Avonds laat begint Vincent van der Voort aan zijn WK met een tweederondepartij tegen de Schot Cameron Menzies.

Gary Anderson had het niet makkelijk tegen Madars Razma. Foto: Getty Images

Anderson met moeite langs Razma, ook Humpf

Anderson beleefde een vliegende start in zijn partij tegen 'Razmatazz', die op de wereldranglijst 23 plaatsen lager staat (plek 11 om plek 34). De 52-jarige Schot raffelde zijn eerste leg in twaalf darts af. Razma hield knap gelijke tred, maar kon niet voorkomen dat Anderson de set naar zich toetrok.

Ook in het tweede bedrijf gaven de spelers elkaar verrassend weinig toe. Razma noteerde hoge scores door onverstoorbaar op de triple 19 te mikken. Hij kreeg de toeschouwers op de banken met een spectaculaire 134-finish en trok de stand gelijk.

Er ontspon zich een spannend dartsgevecht. Anderson won ternauwernood de derde set en leek daarmee het verzet van Razma te breken, maar de 34-jarige Let bleek een taaie klant. Ook in het laatste bedrijf was het maximale aantal legs nodig. 'The Flying Scotsman' maakte het karwei met een 110-finish af.

Anderson noteerde uiteindelijk een uitstekend gemiddelde van 96,39 punten per drie pijlen. Hij neemt het in de derde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Chris Dobey en Martijn Kleermaker. Deze wedstrijd in de tweede ronde wordt vrijdagmiddag afgewerkt.

Luke Humphries had een flinke kluif aan de Duitser Florian Hempel. De als vijfde geplaatste Engelsman won met 3-2 en plaatste zich zo voor de derde ronde. Zijn tegenstander komt uit de partij tussen Vincent van der Voort en de Schot Cameron Menzies.

