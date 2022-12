Van Duijvenbode opgelucht: 'Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest'

Dirk van Duijvenbode was opgelucht dat hij donderdag de derde ronde haalde van het WK darts in Londen. De Nederlander overleefde een matchdart tegen Karel Sedlácek en kwam met de schrik vrij.

"Het moet ook niet te makkelijk gaan", grapte de dertigjarige Van Duijvenbode bij Viaplay. "Ik laat hem helemaal terugkomen. Dat is mijn eigen schuld, maar ik ben heel blij dat ik mezelf heb kunnen herpakken. Het was gewoon te slordig."

Van Duijvenbode en Sedlácek maakten er een spektakelstuk van in Alexandra Palace. Beiden deden de hele wedstrijd weinig voor elkaar onder, waarna een beslissende set moest uitmaken wie zich plaatste voor de derde ronde. In die beslissende set miste Sedlácek een matchdart op bull's eye en gooide Van Duijvenbode bijna een negendarter.

"In de legs daarna bleef ik ook 180'ers gooien, maar miste ik weer te veel op m'n dubbels", zei Van Duijvenbode over de legs nadat hij bijna een negendarter gooide. "Ik moest me herpakken en zei tegen mezelf: ik kom hier niet om leuk te spelen, ik kom hier om te winnen. Hij moet eraan."

'Was zelfs zenuwachtig toen ik mijn koffers aan het pakken was'

De als veertiende geplaatste Van Duijvenbode gaf aan dat hij flink nerveus was om te spelen tegen Sedlácek, de nummer 82 van de wereld. "Het hele punt was dat ik veel te zenuwachtig was", zei de Katwijker.

"Ik ben tijdens de hele voorbereiding en tijdens de wedstrijd zenuwachtiger geweest dan toen in mijn kwartfinale een paar jaar geleden tegen Gary Anderson. En dat zie ik als mijn grootste wedstrijd ooit."

"Ik was zelfs zenuwachtig toen ik mijn koffers aan pakken was, bang dat ik dingen zou vergeten. Dat heb ik nog nooit gehad. Ik pak elke week mijn koffer in, maar nu was ik gewoon echt zenuwachtig. Ik weet niet hoe dat kan. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest."

In zijn volgende partij neemt Van Duijvenbode het op tegen Ross smith, de nummer negentien van de wereld, of tegen de mondiale nummer 52 Darius Labanauskas. Die wedstrijd staat na kerst op het programma.

