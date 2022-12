Van Duijvenbode overleeft matchdart en wint thriller van Sedlácek op WK

Dirk van Duijvenbode is donderdag met de schrik vrij gekomen bij zijn eerste wedstrijd op het WK darts in Londen. 'Aubergenius' overleefde een matchdart en won in Alexandra Palace met 3-2 van de Tsjech Karel Sedlácek.

Bij een stand van 2-1 in de beslissende vijfde set kreeg Sedlácek, de nummer 82 van de wereld op bull's eye een kans om de wedstrijd te beslissen. De 43-jarige Sedlacek bleef met zijn pijl ver van het midden van het bord verwijderd en zag Van Duijvenbode gelijkmaken.

De pijl op bull's eye was meteen ook de laatste kans die Sedlácek kreeg. De dertigjarige Van Duijvenbode brak Sedlácek in de set daarna en trok vervolgens de partij naar zich toe. Hij noteerde een wedstrijdgemiddelde van 95,18, terwijl Sedlácek 88,26 per drie pijlen gooide.

Dat Sedlácek het Van Duijvenbode zo moeilijk kon maken kwam vooral omdat de Nederlander veel dubbels miste. Van Duijvenbode raakte 13 van de 42 pijlen (31 procent) op zijn dubbels terwijl Sedlácek 10 van de 25 pijlen (40 procent) raak gooide.

Van Duijvenbode derde Nederlander in derde ronde

In zijn volgende partij neemt de als veertiende geplaatste Van Duijvenbode het op tegen Ross smith, de nummer negentien van de wereld, of tegen de mondiale nummer 52 Darius Labanauskas. Die wedstrijd staat na kerst op het programma.

Van Duijvenbode is na Van Gerwen (derde) en Noppert (negende) de hoogst geplaatste Nederlander in Alexandra Palace. Vorig jaar was de vierde ronde het eindstation voor Van Duijvenbode, terwijl hij een jaar eerder nog de kwartfinales haalde.

Na Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen is Van Duijvenbode de derde Nederlander die zich plaatst voor de derde ronde. Eerder op donderdag werd Danny Jansen uitgeschakeld door de Pool Krzysztof Ratajski.

Vincent van der Voort (donderdag tegen Cameron Menzies), Jimmie Hendriks (vrijdag tegen Brendan Dolan), Martijn Kleermaker (vrijdag tegen Chris Dobey), Danny Noppert (vrijdag tegen Dave Cameron) en Danny van Trijp (vrijdag tegen Jonny Clayton) mogen ook nog hopen op een plaats bij de laatste 32.

