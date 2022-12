Jansen kan niet stunten tegen Ratajski en strandt in tweede ronde op WK darts

Danny Jansen is er donderdag niet in geslaagd de derde ronde van het WK darts in Londen te bereiken. De Holtenaar verloor in vier sets van Krzysztof Ratajski.

Jansen kwam over de hele partij tekort tegen Ratajski, de nummer achttien van de Order of Merit. De Nederlander noteerde een gemiddelde van 81,97, tegenover 88,61 van Ratajski. Ook op de dubbels was het voor de Nederlander niet goed genoeg (19,35 procent, tegenover 29,03 procent).

Voor de twintigjarige Jansen was het zijn eerste deelname aan een WK. 'The Mullet' was in de eerste ronde met hangen en wurgen te sterk voor een andere debutant: de Filipijn Paolo Nebrida (3-2).

Door de zege op Jansen wacht Ratajski na Kerst een duel met Dimitri Van den Bergh. De ervaren Pool is bezig aan zijn zesde WK-deelname. Op het WK van 2021 bereikte hij de kwartfinales, zijn beste prestatie op het toernooi in 'Ally Pally'.

Door het verlies van Jansen zijn er nog acht Nederlanders actief op het WK. Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen zijn al zeker van de derde ronde. Dirk van Duijvenbode, Vincent van der Voort, Jimmy Hendriks, Martijn Kleermaker, Danny Noppert en Danny van Trijp zitten nog in de tweede ronde.

Later vanmiddag komt Van Duijvenbode voor het eerst in actie dit WK. Hij neemt het in de laatste partij van de middagsessie op tegen de Tsjech Karel Sedlácek. In de avond begint Van der Voort zijn toernooi tegen de Schot Cameron Menzies.

