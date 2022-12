Van Gerwen geeft signaal af met sterke start op WK: 'Ze weten nu dat ik er ben'

Michael van Gerwen is blij dat hij sterk is begonnen aan het WK darts in Londen. De 33-jarige Nederlander was woensdag in de tweede ronde veel te sterk voor de Welshman Lewis Williams.

Van Gerwen gooide in zijn eerste wedstrijd in Alexandra Palace een gemiddelde van 101,84 punten per drie pijlen. In de tweede set was hij oppermachtig. Met een gemiddelde van 125,25 punten gooide hij zijn beste set ooit op het WK.

"Ze weten nu wel dat ik er ben", zei Van Gerwen lachend voor de camera van Viaplay. "Ik weet wel waar ik toe in staat ben. Het ingooien ging iets minder, maar op het podium ging het prima. En daar gaat het uiteindelijk om."

'Mighty Mike' was over zijn eerste worpen niet helemaal tevreden. "In de eerste set moest ik er nog een beetje inkomen. Maar hoe ik daarna speelde, geeft veel voldoening en vertrouwen."

Van Gerwen even terug naar Nederland

Van Gerwen speelt in de volgende ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Belg Mike De Decker en de Oostenrijker Mensur Suljovic. De Vlijmenaar hoeft pas na de Kerst weer in actie te komen.

"Ik ga nog even naar huis en dan kom ik na de Kerst terug", zei Van Gerwen, die even overwoog om in Engeland te blijven. "Maar het zijn wel veel dagen. Nu ben ik een tijdje thuis. Dan kan ik mij daar goed voorbereiden."

Van Gerwen jaagt in Londen op zijn vierde wereldtitel. De nummer drie van de wereld ontbrak vorig jaar nog vanwege een coronabesmetting.

