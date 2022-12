Topfavoriet Van Gerwen boekt indrukwekkende zege in openingspartij op WK darts

Michael van Gerwen heeft woensdag op het WK darts in Londen op overtuigende wijze de derde ronde bereikt. De drievoudig wereldkampioen liet in Alexandra Palace geen spaan heel van de Welshman Lewis Williams: 3-0.

De 33-jarige Van Gerwen, die in de eerste ronde een bye had, liet in Londen zijn klasse zien met een gemiddelde van 101,84 punten per drie pijlen. Williams presteerde beduidend minder (81,79 punten). De Brabander brak zijn tegenstander meteen in de eerste leg en behield vervolgens zijn voorsprong.