Kleermaker wint simpel en haalt als negende Nederlander tweede ronde WK darts

Martijn Kleermaker heeft woensdag eenvoudig zijn openingspartij op het WK darts gewonnen. De Harderwijker had geen kind aan de Chinees Xicheng Han (3-0 in sets) en is de negende Nederlander die de tweede ronde haalt.

De 31-jarige Kleermaker stond slechts twee legs af tegen de zestien jaar oudere Han, die een belabberd gemiddelde van 77,73 punten per drie pijlen gooide. De nummer 44 van de wereld deed het aanzienlijk beter met een moyenne van 86,28 punten.

Kleermaker neemt het in de tweede ronde op tegen de Engelsman Chris Dobey, de nummer 22 van de Order of Merit. Beide spelers reikten vorig jaar tot de achtste finales van het WK. Na verrassingen tegen Simon Whitlock en Joe Cullen ging Kleermaker onderuit tegen James Wade.

Met Kleermaker zijn er nog negen Nederlands actief op het WK. Ook Michael van Gerwen, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Raymond van Barneveld (allen met een bye), Danny Jansen, Danny van Trijp en Jimmy Hendriks haalden de tweede ronde. Alleen Geert Nentjes, Jermaine Wattimena en Niels Zonneveld werden uitgeschakeld.

Daarmee presteert Nederland net zo goed op het WK als vorig jaar, toen ook negen landgenoten de eerste schifting overleefden. Uiteindelijk haalden vijf Nederlanders de laatste 32 van het toernooi in Alexandra Palace in Londen.

Van Barneveld heeft zich al geplaatst voor de derde ronde. De vijfvoudig wereldkampioen won in de nacht van dinsdag op woensdag van Ryan Meikle. Michael van Gerwen kan zich later op de dag in het rijtje met Van Barneveld scharen. De drievoudig wereldkampioen speelt rond 22.00 uur tegen de Welshman Lewis Williams.

Eerder

Aanbevolen artikelen