Van Barneveld opgelucht na lastige WK-start: 'Was echt een gevecht met mezelf'

Raymond van Barneveld is opgelucht na zijn zege in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De Hagenaar won dinsdag ondanks een zeer moeizame voorbereiding met 3-1 van de Engelsman Ryan Meikle.

"Het was echt een gevecht met mezelf", zei de 55-jarige Van Barneveld bij Viaplay. "Zoals ik al eerder aangaf, voelde ik me verre van goed. Ik was echt moe, dat was niet fijn."

Van Barneveld had aan het begin van de avond al verteld dat hij wellicht wat verkeerds had gegeten de avond ervoor en niet 100 procent fit was. "Het trok alle energie uit me", zei hij na afloop.

"Ik had het geluk dat de wedstrijden voor me in 3-1 eindigden. Dat gaf me wat meer tijd en op het laatste voelde ik me best goed. Ik had niet zozeer het gevoel dat ik naar het toilet moest, het was vooral vermoeidheid. Het was echt een lastige dag voor mij."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Op de verjaardag van mijn kleinzoon gaat nooit iemand van me winnen'

De wereldkampioen bij de PDC van 2007 had vooral in het begin flinke tegenstand van Meikle. "Die speelde echt waanzinnig", aldus 'Barney'. "De eerste paar sets miste hij geen triples, dat deed hij gelukkig in de laatste sets wel. Maar ik moest echt diep gaan."

Van Barneveld neemt het op 27 december in de derde ronde op tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld. Op het Grand Slam of Darts in november versloeg de Hagenaar Price twee keer.

"Dat is de verjaardag van mijn kleinzoon, die dag gaat nooit iemand van mij winnen", keek Van Barneveld vooruit. "Maar nu heb ik eerst een week om bij te komen."

Eerder

Aanbevolen artikelen