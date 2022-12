Van Barneveld wint ondanks voedselvergiftiging en treft Price in derde ronde WK

Raymond van Barneveld heeft zich dinsdagavond (lokale tijd) in Londen geplaatst voor de derde ronde van het WK darts. De 55-jarige Nederlander won ondanks een matige voorbereiding met 3-1 van Engelsman Ryan Meikle. De volgende horde is wereldranglijstaanvoerder Gerwyn Price.

Meikle had verrassend de overhand in de beginfase van de partij tegen Van Barneveld, die als geplaatste speler de eerste ronde mocht overslaan. De 26-jarige Engelsman verwende het publiek in Alexandra Palace met hoge scores en trok de eerste set naar zich toe.

Dat vroeg om een reactie van Van Barneveld, en die kwam er op niet mis te verstane wijze. Met een glimlach om de lippen plaatste de vijfvoudig wereldkampioen een spectaculaire versnelling en trok hij de stand gelijk.

In de derde set sputterde Meikle nog wat tegen, maar toen Van Barneveld op een 2-1-voorsprong kwam, was het verzet gebroken. Het vierde bedrijf ging in een vloek en een zucht naar de Nederlander, die uiteindelijk een prima gemiddelde van 95,18 per drie pijlen noteerde. Meikle had een moyenne van 93,89 punten.

Van Barneveld kende geen denderende voorbereiding op de tweederondepartij. De Hagenaar werd maandag getroffen door een voedselvergiftiging en bracht grote delen van de dag op de wc-pot door. Tijdens de wedstrijd was daar weinig van te merken.

In de derde ronde neemt Van Barneveld het op tegen nummer één van de wereld Price. De enkelvoudig wereldkampioen uit Wales bewaart geen goede herinneringen aan 'Barney'. Een maand geleden wist Van Barneveld hem op de Grand Slam of Darts liefst tweemaal te verslaan.

Jimmy Hendriks bereikte de tweede ronde. Foto: PDC

Hendriks naar tweede ronde na stroeve partij

Eerder op de dag plaatste Jimmy Hendriks zich voor de tweede ronde. De eerste set in zijn partij tegen Engelsman Jamie Hughes was van bedroevend niveau. Bij elkaar opgeteld misten de spelers 33 pogingen op de dubbel. Dat was een WK-record; nooit werden in één set zo veel dubbels gemist. Hendriks' gemiddelde van 71,85 per drie pijlen - waar menig amateur de hand niet voor zou omdraaien - onderstreepte dat verhaal.

Hughes wist de eerste set met hangen en wurgen over de streep te trekken, maar ook de Engelsman kon de aanwezige toeschouwers niet vermaken met goede worpen. Zijn niveau zakte nog verder in, terwijl Hendriks zich wat herpakte. De 28-jarige WK-debutant uit Heemskerk won de drie daaropvolgende sets en bereikte zo de tweede ronde.

Uiteindelijk kwam het gemiddelde van Hendriks uit op 78,33 punten per drie pijlen. De 36-jarige Hughes, die op de wereldranglijst een stuk hoger dan de Nederlander (plek 51 om plek 124) staat, zette daar een moyenne van 78,79 punten tegenover.

Hendriks neemt het in de tweede ronde op tegen de Noord-Ier Brendan Dolan. Michael van Gerwen hoort net als onder anderen Van Barneveld bij de geplaatste spelers, die een ronde mogen overslaan. De Brabander komt woensdag in de tweede ronde in actie tegen Welshman Lewis Williams.

