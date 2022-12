Hendriks herpakt zich na belabberde start en bereikt tweede ronde WK darts

Jimmy Hendriks heeft dinsdag in Londen de tweede ronde van het WK darts bereikt. De Nederlander versloeg Engelsman Jamie Hughes in een matige partij met 3-1.

De eerste set in Alexandra Palace was van bedroevend niveau. Bij elkaar opgeteld misten de spelers 33 pogingen op de dubbel. Dat was een WK-record; nooit werden in één set zo veel dubbels gemist. Hendriks' gemiddelde van 71,85 per drie pijlen - waar menig amateur de hand niet voor zou omdraaien - onderstreepte dat verhaal.