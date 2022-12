Van Barneveld niet fit voor eerste partij op WK: 'Zat continu op het toilet'

Raymond van Barneveld voelt zich dinsdag niet fit voor zijn eerste wedstrijd op het WK darts in Londen. De vijfvoudig wereldkampioen heeft de hele dag op zijn hotelkamer gezeten en kampte met verschillende klachten.

De wedstrijd tussen Van Barneveld en Meikle is de laatste wedstrijd van de avond in het Alexandra Palace. 'Barney' had een bye voor de eerste ronde en speelt bij winst na Kerst in de derde ronde tegen nummer één van de wereld Gerwyn Price.