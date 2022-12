Een jaar nadat hij zich door een coronabesmetting had moeten terugtrekken van het WK is Michael van Gerwen (33) weer de koning van de apenrots. 'Mighty Mike' beleefde een uitstekend dartsjaar en begint woensdag als topfavoriet aan zijn jacht op een vierde wereldtitel. "Je moet het ook niet moeilijker maken dan het is."

Hij was er een paar maanden goed ziek van. Niet in de letterlijke zin van het woord, want fysiek had hij juist helemaal geen klachten. Maar die positieve coronatest zorgde er wel voor dat Van Gerwen vorig jaar halsoverkop moest vertrekken uit Londen. En dat terwijl hij zelf juist het gevoel had dat een vierde wereldtitel voor het oprapen lag.

Het coronavirus zal ook dit jaar vast nog wel door Alexandra Palace zweven, maar de kans dat het invloed gaat hebben op het verloop van het toernooi lijkt klein. Van Gerwen denkt ook liever niet meer terug aan die roerige periode van vorig jaar, toen hij zich na zijn tweederondepartij moest terugtrekken. "Ik ben ook niet bezig met revanchegevoelens of iets dergelijks, die heb ik niet", vertelt hij aan NU.nl.

"Ik kan niet meer dan mijn stinkende best doen en moet gewoon zorgen dat ik er helemaal klaar voor ben. Wat vorig jaar is gebeurd, daar focus ik me niet meer op. Ik zeg altijd: je moet nooit terugkijken, je moet altijd vooruitkijken en dat zal ik blijven doen."

Michael van Gerwen won dit jaar de Premier League, de World Matchplay en de Players Championship Finals. Foto: ANP

Van Gerwen beleefde beste jaar sinds laatste wereldtitel

Van Gerwen heeft ook genoeg redenen om vol vertrouwen uit te kijken naar zijn WK. De bookmakers zien in hem de absolute topfavoriet voor de eindzege. Dat is de afgelopen jaren weleens anders geweest. "Ik mag niet klagen, het gaat allemaal de goede kant op. De resultaten spreken voor zich", vertelt hij.

De Brabander won dit jaar onder meer de Premier League, de World Matchplay en de Players Championship Finals. Daarmee was 2022 zijn succesvolste jaar sinds hij in 2019 zijn derde en voorlopig laatste wereldtitel pakte. "Ik denk dat de World Matchplay het hoogtepunt van het jaar was", zegt hij.

"Het was alweer een tijdje geleden dat ik die had gewonnen. En daar moet je toch een hele week goed zijn. De Premier League gaat natuurlijk over een nog langere periode, maar daar kan je ook een keer verliezen. En dat mag bij de Matchplay natuurlijk niet."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

'Ik gooi nu voor het eerst in anderhalf jaar zonder pijn'

Hoewel zijn resultaten anders doen vermoeden, ging het Van Gerwen niet alleen maar voor de wind. De Brabander had de laatste jaren last van tintelingen in zijn hand en arm. De klachten worden veroorzaakt door een vernauwing van de zogenoemde carpale tunnel, het carpaletunnelsyndroom.

Na een flink aantal bezoeken aan artsen besloot Van Gerwen zich afgelopen zomer te laten opereren. Een operatie die niet zonder risico was, maar omdat hij steeds meer last begon te krijgen vond hij het toch nodig om actie te ondernemen.

"Voor mij was het van groot belang dat het opgelost werd", zegt Van Gerwen. "Ik heb er achttien maanden mee liggen tobben. Misschien is het wel gekomen door al die jaren zoveel te spelen. Dat weet je natuurlijk niet, maar dat zou kunnen."

Nog geen twaalf uur na zijn gewonnen Premier League-finale gaat Van Gerwen met succes onder het mes. "Daardoor is het opgelost en nu heb ik er helemaal geen last meer van. Ik gooi nu voor het eerst in anderhalf jaar zonder pijn."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Van Gerwen nieuwe nummer één bij eindzege op WK

Hoewel Van Gerwen een goed jaar achter de rug heeft, weet hij ook dat zijn titels weinig waard zijn als hij in Londen niet goed presteert. Die druk komt niet van buiten, maar legt hij vooral zichzelf op. "Het WK is verreweg het belangrijkst. Daar leeft iedereen naar toe, daar wil iedereen presteren. Daar worden de echte prijzen verdeeld en daar moet je op-en-top zijn."

Van Gerwen is in zijn tweederondepartij gekoppeld aan de Welshman Lewis Williams, de nummer zeventig van de wereld. "Maar ik kijk verder niet naar de loting. Daar heb ik ook geen invloed op. Je moet het ook niet moeilijker maken dan het is, het is allemaal geen wetenschap. Als je wereldkampioen wordt, moet je van iedereen winnen en maakt het in principe niet uit tegen wie ik moet."

Voor Van Gerwen zou een vierde wereldtitel ook betekenen dat hij de nieuwe nummer één van de PDC Order of Merit wordt. Op de mondiale ranglijst bezet hij nu nog de derde plek achter Gerwyn Price en Peter Wright. "Als ik binnen een of twee jaar het WK win, heb ik de nummer 1-positie ook weer terug. Aan de andere kant, ook die komt vanzelf weer. Zolang ik maar blijf presteren."