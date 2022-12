Van Trijp verbaast zichzelf met winst op Beaton: 'Helemaal geen zenuwen'

Danny van Trijp verbaasde maandagavond niet alleen oud-wereldkampioen Steve Beaton tijdens de eerste ronde op het WK darts (3-0), maar ook zichzelf. De Nederlander won zijn eerste WK-wedstrijd ooit en had op het podium geen last van zenuwen.

"Nee, ik had dit van tevoren niet verwacht", zei de 25-jarige Van Trijp kort na zijn overwinning bij Viaplay. "Ik had helemaal geen zenuwen en daar maakte ik me zorgen over, want ik heb meestal een beetje gezonde spanning nodig. Maar ik ging daar staan en alles viel gewoon. Ik kon me ook goed afsluiten van de geluiden uit het publiek."