Zenuwachtige Nentjes ook bij derde deelname op WK uitgeschakeld in eerste ronde

Geert Nentjes is er maandag niet in geslaagd om de tweede ronde van het WK darts te bereiken. De 24-jarige Nederlander verloor met 3-1 van de Amerikaan Leonard Gates.

Voor Nentjes was het de derde keer in drie WK-deelnames dat hij werd uitgeschakeld in de openingsronde. Ook bij het WK van 2019 (tegen Nathan Aspinall) en het WK van 2020 (tegen Kim Huybrechts) was hij al na één ronde klaar. De afgelopen twee jaar wist hij zich niet voor het WK te plaatsen.

Nentjes, die een gemiddelde van 78,08 per drie pijlen noteerde, begon nog redelijk goed aan de wedstrijd door de eerste set met 3-2 te winnen. Aan het begin van de tweede set bleef Nentjes ook nog bij, maar daarna won Gates acht legs op rij.

In de vierde set kwam Nentjes terug van een 2-0-achterstand, maar dat was niet genoeg om Gates van de zege af te houden. De 52-jarige Gates had zes wedstrijdpijlen nodig om de partij te beslissen. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de als 21e geplaatste Stephen Bunting.

'Ik was te zenuwachtig'

Voor de camera van Viaplay zei Nentjes dat hij last had van de spanning. "Ik was te zenuwachtig", bekende hij. "Ik kreeg de pijlen niet strak in het bord, gooide ook geen triples, het was teleurstellend. Mijn tegenstander kreeg ook nog eens het publiek mee. Niet dat het me veel deed, maar ik had het niet verwacht."

Eerder op de dag slaagde Danny Jansen er wel in om de tweede ronde te bereiken. 'The Mullet' won met 3-2 van de Filipijn Paolo Nebrida. Niels Zonneveld werd uitgeschakeld door Lewis Williams uit Wales, woensdag tegenstander van Michael van Gerwen.

Later op de dag komt debutant Danny van Trijp in actie tegen Steve Beaton. De mondiale nummer één Gerwyn Price sluit de avond af met zijn tweederondepartij tegen Luke Woodhouse. Mocht Price die ontmoeting winnen, dan volgt na Kerst mogelijk een wedstrijd tegen Raymond van Barneveld, die dinsdagavond voor het eerst in actie komt.

