Van Trijp verrast oud-wereldkampioen Beaton op WK darts, Nentjes uitgeschakeld

Danny van Trijp heeft maandag een uitstekend debuut beleefd op het WK darts in Londen. De Nederlander versloeg in de eerste ronde voormalig wereldkampioen Steve Beaton met 3-0. Eerder op de avond werd Geert Nentjes uitgeschakeld.

De 25-jarige Van Trijp, die nog niet geboren was toen Beaton in 1996 wereldkampioen werd bij dartsbond BDO, had geen last van plankenkoorts in Alexandra Palace. De nummer 127 van de wereld stond in de hele wedstrijd slechts vier legs af aan de 58-jarige Beaton, de mondiale nummer 53.