Price boekt moeizame zege op WK darts en treft mogelijk Van Barneveld

Gerwyn Price is maandag met een moeizame overwinning begonnen aan het WK darts in Londen. De nummer één van de wereld was met 3-1 te sterk voor Luke Woodhouse. In de derde ronde neemt Price het mogelijk op tegen Raymond van Barneveld.

De 37-jarige Price liet tegen Woodhouse nog zeker niet zijn beste spel zien. 'The Iceman' was met name in het eerste gedeelte van de wedstrijd erg slordig en miste veel dubbels.

Nadat hij de openingsset verloor herpakte Price zich en ging hij steeds beter gooien. De laatste zes legs van de wedstrijd werden allemaal gewonnen door de Welshman, die een gemiddelde van 92,88 noteerde. Woodhouse bleef steken op een moyenne van 89,05.

Als Van Barneveld dinsdagavond weet te winnen van Ryan Meikle, is 'Barney' in de derde ronde de volgende tegenstander van Price. Zowel Van Barneveld als Price had voor de eerste ronde een bye.

Van Barneveld en Price stonden vorige maand bij de Grand Slam of Darts ook al tegenover elkaar. Zowel de wedstrijd in de groepsfase als de wedstrijd in de kwartfinales werd toen gewonnen door Van Barneveld.

Danny van Trijp verraste voormalig wereldkampioen Steve Beaton op het WK darts. Foto: Getty Images

Van Trijp verrast voormalig wereldkampioen Beaton

Danny van Trijp beleefde eerder op de avond een uitstekend WK-debuut. De Nederlander versloeg in de eerste ronde voormalig wereldkampioen Steve Beaton met 3-0.

De 25-jarige Van Trijp, die nog niet geboren was toen Beaton in 1996 wereldkampioen werd bij dartsbond BDO, had geen last van plankenkoorts in Alexandra Palace. De nummer 127 van de wereld stond in de hele wedstrijd slechts vier legs af aan de 58-jarige Beaton, de mondiale nummer 53.

In de tweede ronde staat Van Trijp, die een gemiddelde van 86,66 per drie pijlen noteerde, een zware klus te wachten als hij het opneemt tegen de als zevende geplaatste Jonny Clayton. Die wedstrijd staat vrijdag op het programma.

Geert Nentjes verloor met 3-1 van de Amerikaan Leonard Gates. Het was voor de Nederlander de derde keer in drie WK-deelnames dat hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

Eerder op de dag slaagde Danny Jansen er wel in om de tweede ronde te bereiken. 'The Mullet' won met 3-2 van de Filipijn Paolo Nebrida. Niels Zonneveld werd uitgeschakeld door Lewis Williams uit Wales, woensdag tegenstander van Michael van Gerwen.

Eerder

Aanbevolen artikelen