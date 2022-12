Na een roerige periode lijkt Raymond van Barneveld precies op tijd in vorm te zijn voor het WK darts in Londen. De 55-jarige Nederlander, die dinsdagavond aan het WK begint, is realistisch over zijn kansen, maar tegelijkertijd ook ambitieus. Een verhaal over zijn comeback, zijn ingestorte huis en een nieuwe wereldtitel.

Raymond, je bent inmiddels weer twee jaar actief als professioneel darter. Hoe kijk je zelf terug op die comeback?

"Om eerlijk te zijn: matig. Ik haalde destijds wel meteen mijn Tour-kaart. Dat was natuurlijk top. Vrij kort daarna begon de Pro Tour in Bolton. Dat ging waanzinnig goed en na drie dagen won ik al mijn eerste toernooi. Daar was ik ontzettend blij mee."

"Maar toen kwam er een wat mindere tijd aan. Mijn huis stortte in en mijn vader en moeder werden ziek. Dat duurde een aantal maanden en daar ben ik behoorlijk aan onderdoor gegaan. Ik kon mijn hoofd er niet goed bijhouden."

"Mijn Engelse vriendin woont hier in Nederland. Die moet ik natuurlijk ook coachen met dingen als de taal, het aan de andere kant rijden van de weg en alle post die binnenkomt. Een tandartsje, een doktertje, dat moest ik allemaal gaan regelen. Dat kostte een hele hoop energie en leverde een hoop stress op. Gelukkig is dat nu allemaal achter de rug en dan gaat het ook op sportief gebied beter."

Toen Van Barneveld begin vorig jaar op een toernooi in het Duitse Niedernhausen zijn Tour-kaart probeerde te halen waarmee hij kon terugkeren als professioneel darter, stortte in Den Haag de zijwand van zijn huis volledig in. Er raakte niemand gewond, maar de materiële schade was enorm.

In hoeverre heeft dat incident je afgeleid van het darten?

"Ik had overstromingen in de slaapkamer en de auto van mijn vriendin lag bedolven onder het puin. Ik werd constant gebeld door verzekeringen, door dit en door dat. Ik moest van alles uitrekenen en grondig bekijken wat er allemaal precies voor schade was. Dat liep gewoon niet lekker. Het heeft zeker een maand of zeven à acht geduurd voordat alles weer helemaal stond."

"Ik kon dat ook niet aan mijn Engelse vriendin overlaten, want zij is de taal niet machtig. Dat moest ik allemaal zelf doen. Maar nu heb ik dat soort zaken niet meer aan mijn hoofd en kan ik me gewoon focussen op wat komen gaat."

Raymond van Barneveld en zijn vriendin Julia Evans. Foto: ANP

Hoe kijk je op sportief gebied terug op het afgelopen jaar?

"Wat de Pro Tour betreft, is het gewoon weer een heel middelmatig jaar geweest. Ik liep achttien uit achttien. Daarmee bedoel ik dat ik achttien toernooien heb gespeeld en achttien keer in het prijzengeld ben geëindigd, maar eigenlijk was het achttien keer niks. Een rondje of twee winnen en dat was het. Dat maakt het wel constant en uiteindelijk ga ik daar ook mee naar het WK, maar ik wil stappen maken en naar de top zestien van de Pro Tour Order of Merit."

Toch zat er wel degelijk een stijgende lijn in het spel van Van Barneveld. Het ultieme bewijs daarvan was zijn halvefinaleplek in november bij de Grand Slam of Darts, een van de belangrijkste toernooien van het jaar. Van Barneveld versloeg de mondiale nummer één Gerwyn Price twee keer en werd pas in de halve finales uitgeschakeld door Michael Smith.

Kwam de Grand Slam of Darts misschien wel precies op het juiste moment?

"Het hele jaar heb ik geen vier wedstrijden kunnen winnen en was een plek bij de laatste zestien telkens het maximale. Maar toen moest ik opeens vier wedstrijden winnen om überhaupt naar de Grand Slam of Darts te mogen gaan. Dat ging niet zonder slag of stoot. Ik heb veel mazzel gehad met tegenstanders die op bepalende momenten dubbels misten. Maar het mag ook wel eens meezitten."

"Tijdens de Grand Slam of Darts heb ik het denk ik fantastisch gedaan. Zelfs tegen Michael Smith, de wedstrijd waarin ik uiteindelijk werd uitgeschakeld. Daar miste ik drie cruciale darts om 13-13 te maken, terwijl ik eerder in de wedstrijd nog met 5-0 achterstond. Ik kan terugkijken op een heel mooi toernooi. En mede door die bonus van 3.500 pond ben ik als 32e van de wereld geëindigd."

Dankzij die 32e plek heeft Van Barneveld een bye voor de eerste ronde op het WK. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Engelsman Ryan Meikle. Bij winst wacht een nieuwe ontmoeting met de mondiale nummer één Price.

Wanneer is het toernooi voor jou geslaagd?

"Dat is een heel lastige vraag voor mij. Je kent me: ik ga altijd voor de volledige winst. Maar ik moet ook realistisch zijn. Ik kan niet zomaar gaan zeggen: 'Ik ga die beker even ophalen.' Zeker niet als jongens als Michael van Gerwen en Peter Wright in vorm zijn. Maar de kans is natuurlijk wel altijd aanwezig."

"Ik denk dat ik het heel goed doe als ik een kwartfinale of een halve finale zou halen. Vergis je niet, bij een halve finale kom ik Michael Smith weer tegen. In de derde ronde dus al Price en in de ronde daarna waarschijnlijk weer een grote naam. Elke ronde is haast een finale. Ik wil gewoon heel ver komen."

Het kan ook een voordeel zijn dat je al vroeg in het toernooi grote namen tegenkomt.

"Ik weet zeker dat Price ook niet blij is met de loting. Hij heeft op een groot podium nog nooit van mij gewonnen. We hebben in de Premier League één keer gelijkgespeeld tegen elkaar en in de Pro Tour heeft hij me twee keer verslagen. Maar bij alle andere wedstrijden op tv heb ik altijd van hem gewonnen."