Debutant Danny Jansen wint van Filipijn en bereikt tweede ronde op WK darts

Debutant Danny Jansen heeft maandag zijn eerste partij op het WK darts moeizaam gewonnen. De Holtenaar was in Londen nipt met 3-2 te sterk voor de Filipijn Paolo Nebrida.

Jansen kwam al snel op een 2-0-voorsprong in sets en leek op een simpele overwinning af te gaan. de twintigjarige Nederlander miste vervolgens vier wedstrijdpijlen om de partij te beslissen, waarna Nebrida beide sets pakte en een beslissende vijfde set afdwong.

In die set mocht Nebrida ook nog eens beginnen, maar Jansen wist zijn Aziatische opponent direct te breken. Jansen behield vervolgens zijn eigen leg en schreef de beslissende set met 3-0 op zijn naam.

In de tweede ronde neemt Jansen het op tegen de als achttiende geplaatste Krzysztof Ratajski. De Pool haalde in 2021 de kwartfinales op het WK. Dat is ook zijn beste prestatie op de mondiale eindronde in Londen.

Jansen beleeft dit jaar doorbraak als darter

Jansen beleeft dit jaar zijn grote doorbraak als darter. De Nederlander, die vanwege zijn indrukwekkende mat de bijnaam 'The Mullet' heeft, veroverde in januari zijn Tour-kaart. Daardoor mocht hij meedoen aan de Players Championships.

Drie maanden later won Jansen verrassend Players Championship 9 in Barnsley. Op weg naar de toernooiwinst versloeg hij onder anderen regerend wereldkampioen Peter Wright. In het dagelijks leven is Jansen actief als boer.

Later op de dag komen Niels Zonneveld, Geert Nentjes en Danny van Trijp in actie op het WK. Van Trijp maakt zijn WK-debuut. Raymond van Barneveld speelt zijn dinsdag zijn eerste partij in Londen. De vijfvoudig wereldkampioen strandde vorig jaar in de tweede ronde.

