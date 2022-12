Tweevoudig wereldkampioen Lewis strandt al in tweede ronde WK darts

Adrian Lewis is zondag al in de tweede ronde van het WK darts uitgeschakeld. De tweevoudig wereldkampioen ging in Londen zonder een set te winnen onderuit tegen de Australiër Damon Heta: 3-0.

Lewis kwam in iedere set direct op achterstand. De 37-jarige Engelsman haalde een lager gemiddelde dan zijn twee jaar jongere opponent (82,96 om 96,17) en benutte ook minder kansen op zijn dubbels (ruim 44 om ruim 56 procent).

De vroege uitschakeling is een nieuw WK-dieptepunt voor Lewis, de wereldkampioen van 2011 en 2012. In de vorige twee edities was de tweede ronde eveneens het eindstadion. In 2016 haalde hij nog voor de derde keer de finale.

In Heta (de nummer twintig van de wereld) trof Lewis niet de minste tegenstander. Zelf bezet hij de 33e plaats. Heta had twee van de drie eerdere onderlinge ontmoetingen gewonnen.

Er staan zondagavond nog vier partijen op het programma in Londen: Mike De Decker-Jeff Smith, Scott Williams-Ryan Joyce en Matt Campbell-Danny Baggish in de eerste ronde en Nathan Aspinall-Boric Krcmar in de tweede ronde.

Peter Wright verdedigt zijn titel in Alexandra Palace. Michael van Gerwen hoopt voor de vierde keer wereldkampioen te worden.

Eerder

Aanbevolen artikelen