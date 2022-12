Meikle klopt Ashton en is eerste tegenstander Van Barneveld op WK darts

Ryan Meikle is de eerste tegenstander van Raymond van Barneveld op het WK darts in Londen. De Engelsman rekende zaterdagavond in vijf sets af met Lisa Ashton: 3-2.

In de laatste set had Meikle geen enkele moeite met Ashton, die zich had teruggevochten van een 2-0-achterstand in sets. Ze leek de laatste set met een mentaal voordeel in te gaan, maar daar was niets van terug te zien. Meikle brak Ashton twee keer en won de set overtuigend met 3-0.

Door de zege op Ashton staat de 26-jarige Meikle voor de tweede keer in zijn carrière in de tweede ronde. De nummer 48 van de wereld strandde vorig jaar in de tweede ronde door een nederlaag tegen Peter Wright, de uiteindelijke wereldkampioen.

In de tweede ronde wacht voor Meikle een partij tegen Van Barneveld, die als geplaatste speler in de tweede ronde instroomt. De partij tussen Meikle en de vijfvoudig wereldkampioen vindt dinsdag plaats. De winnaar neemt het in de derde ronde mogelijk op tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld.

Meikle geeft ruime voorsprong uit handen

Meikle leek in eerste instantie op een probleemloze zege af te stevenen tegen Ashton. Hij brak zijn landgenote direct in de eerste leg en trok de set eenvoudig naar zich toe (3-1). Ook de tweede set won hij ondanks ietwat beter spel van Ashton zonder al te veel problemen (3-2).

In zijn jacht op de derde set was Meikle het na het missen van zijn eerste matchdart even helemaal kwijt. Ashton zag haar kans en kreeg het publiek op haar hand. Ze won beide sets met 3-2 en sleepte er een beslissende set uit.

In die laatste set piekte Meikle op het juiste moment. Ashton kreeg geen pijl op een dubbel en Meikle maakte het met zijn tweede matchdart af. Door de nederlaag druipt Ashton bij haar vierde deelname aan een WK van dartsbond PDC voor de vierde keer in de eerste ronde af.

Ashton is na Beau Greaves de tweede vrouw die dit toernooi direct wordt uitgeschakeld. Greaves ging vrijdag met 3-0 onderuit tegen William O'Connor. Fallon Sherrock is de derde vrouw op dit WK. De Engelse, die in 2019 als eerste vrouw een partij op een PDC-WK won, begint haar toernooi dinsdag tegen de Engelsman Ricky Evans.

