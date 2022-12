Dartssensatie Greaves al in eerste ronde uitgeschakeld op WK

Beau Greaves is er vrijdag niet in geslaagd de tweede ronde van het WK darts te bereiken. De achttienjarige Engelse, die de jongste vrouw ooit op het WK is, verloor in de eerste ronde met 3-0 van William O'Connor.

De setstanden in het Alexandra Palace in Londen waren 3-2, 3-2 en 3-0. Greaves was zeker niet kansloos tegen O'Connor. In de eerste leg gooide ze meteen 120 uit, maar ze slaagde er niet in om de door haar begonnen set te winnen.

In de beslissende legs gaf de ervaring van de 36-jarige O'Connor, die een gemiddelde van 94,26 noteerde, de doorslag. Greaves kon daar met een gemiddelde van 88,34 niet aan tippen. O'Connor neemt het in de tweede ronde op tegen de als 25e geplaatste Duitser Gabriel Clemens.

Greaves was een van de meestbesproken deelnemers in de aanloop naar dit WK. Het Engelse toptalent debuteerde deze zomer in de Women's Series en boekte liefst 52 overwinningen en pakte acht titels. Haar deelname op het WK blijft dus beperkt tot één optreden.

Eerder op de avond won de Filippijn Lourence Ilagan met 3-2 van de Oostenrijker Rowby-John Rodriguez. De Duitser Florian Hempel versloeg Engelsman Keegan Brown met dezelfde cijfers. De andere partij vrijdagavond gaat tussen de als vierde geplaatste Michael Smith en Nathan Rafferty.

Het WK darts is donderdag begonnen en duurt tot en met 3 januari. Voor de winnaar ligt een geldbedrag van 500.000 pond (ruim 580.000 euro) klaar.

Aanbevolen artikelen