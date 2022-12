Lewis en Huybrechts beginnen WK darts met eenvoudige overwinningen

Adrian Lewis is vrijdag goed begonnen aan het WK darts in Londen. De tweevoudig wereldkampioen rekende in de eerste ronde af met de Zweed Daniel Larsson: 3-0. Ook Kim Huybrechts kwam zonder problemen een ronde verder.

De 37-jarige Lewis, wereldkampioen in 2011 en 2012, had weinig moeite om zich van Larsson te ontdoen. De sets eindigden in 3-1, 3-1 en 3-1. In zijn volgende partij neemt de Brit het op tegen de als twintigste geplaatste Damon Heta uit Australië.

De 37-jarige Huybrechts boekte een simpele 3-0-overwinning op Grant Sampon. De Belg, die een bye voor de eerste ronde had, staat daardoor direct in de derde ronde en speelt dan tegen regerend wereldkampioen Peter Wright. Huybrechts stond alleen in de eerste set een leg af.

Eerder op de dag won de Schot Alan Soutar met 3-0 van de Australiër Mal Cuming. Soutar speelt in de tweede ronde tegen Daryl Gurney, de nummer 24 van de wereld. De Kroaat Boris Krcmar versloeg de Japanner Toru Suzuki met 3-0 en staat in zijn volgende partij tegenover de als tiende geplaatste Nathan Aspinall.

Vrijdagavond komt onder meer Michael Smith (tegen Nathan Rafferty) in actie. Er spelen vrijdag geen Nederlanders in Alexandra Palace.

Het WK darts is donderdag begonnen en duurt tot en met 3 januari. Voor de winnaar ligt een geldbedrag van 500.000 pond (ruim 580.000 euro) klaar.

