Titelverdediger Wright simpel naar derde ronde, Wattimena al klaar op WK darts

Peter Wright heeft donderdagavond probleemloos de derde ronde van het WK darts bereikt. De regerend wereldkampioen was in Londen met 3-0 te sterk voor Mickey Mansell. Jermaine Wattimena werd op de eerste speeldag in Alexandra Palace uitgeschakeld.

De 52-jarige Wright, die een gemiddelde van 88,34 noteerde, had alleen in de eerste set een klein beetje moeite om zich van Mansell te ontdoen. 'Snakebite' won de eerste leg, maar werd daarna zelf gebroken. Wright herstelde zich en won de set met 3-1. In de sets daarna stond hij geen enkele leg meer af.

Traditiegetrouw komt de regerend wereldkampioen altijd op de eerste speeldag in actie op het WK. Wright neemt het in de derde ronde op tegen de Belg Kim Huybrechts of de Zuid-Afrikaan Grant Sampson, die eerder op de avond met 3-1 te sterk was voor Keane Barry uit Ierland. Mansell dwong een plaats in de tweede ronde af door Nieuw-Zeelander Ben Robb met 3-1 te verslaan.

Wright, die verkleed als kerstfiguur 'The Grinch' op het podium stond, kende een tumultueuze aanloop naar het belangrijkste dartstoernooi van het jaar. Zijn vrouw kampte met ernstige gezondheidsproblemen, waardoor hij vorige maand niet kon meedoen aan de Players Championship Finals, het laatste toernooi voor het WK.

Ook voordat Wright met privéproblemen kampte, vielen zijn prestaties tegen. Hij wist dit jaar alleen het German Darts Open te winnen en werd bij alle major-toernooien vroegtijdig uitgeschakeld. De vrouw van Wright, die ook zijn manager is, is inmiddels hersteld en was ook aanwezig in Alexandra Palace om de wedstrijd van haar man te bekijken.

Jermaine Wattimena werd donderdag al in de eerste ronde uitgeschakeld op het WK darts. Foto: Getty Images

Wattimena laat zich verrassen door Rafferty

De 34-jarige Wattimena (de nummer 39 van de wereld) speelde te wisselvallig tegen Nathan Rafferty, die op de 87e plek op de PDC Order of Merit staat. De sets eindigden in 3-2, 2-3, 3-2, 2-3 en 3-1.

Voor Wattimena was dit het tweede jaar op rij dat hij al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. De 22-jarige Rafferty staat vrijdagavond in de tweede ronde tegenover de als vierde geplaatste Michael Smith.

Topfavoriet Michael van Gerwen speelt volgende week woensdag zijn eerste wedstrijd op het WK. Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld maakt dinsdag zijn opwachting.

De eerste en tweede ronde worden door elkaar heen in de aanloop naar de kerstdagen afgewerkt. De finale staat op 3 januari op het programma. Voor de winnaar ligt een geldbedrag van 500.000 pond (omgerekend ruim 580.000 euro) klaar.

