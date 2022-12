Mansell treft titelverdediger Wright na zege op Robb in openingspartij WK darts

Mickey Mansell heeft donderdag de openingspartij op het WK darts in Londen gewonnen. De Noord-Ier was in Londen met 3-0 te sterk voor Ben Robb. Later op de avond staat Mansell in de tweede ronde tegenover regerend wereldkampioen Peter Wright.

De 49-jarige Mansell won de eerste set met 3-0, maar verloor de tweede set met 0-3. De derde set was met 3-0 weer een prooi voor Mansell, waarna hij de vierde set met 3-2 pakte en de partij besliste.

Mansell en Wright staan in de laatste partij van de avond tegenover elkaar. Traditiegetrouw komt de wereldkampioen op de eerste speeldag direct in actie in het iconische Alexandra Palace.

Jermaine Wattimena is de enige Nederlander die donderdag zijn eersterondepartij speelt. De Westervoorter, die vier jaar geleden nog de derde ronde wist te bereiken, neemt het op tegen Nathan Rafferty uit Noord-Ierland.

Eerder

Aanbevolen artikelen