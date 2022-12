Van Van Gerwen tot Van Barneveld: dit moet je weten over het WK darts

Liefst twaalf Nederlanders komen vanaf deze week in actie bij het WK darts in Londen, dat donderdag begint. Dit moet je weten over het belangrijkste dartstoernooi van het jaar.

Na een paar mindere jaren begint Michael van Gerwen aan het WK darts als topfavoriet voor de eindzege. 'Mighty Mike' beleefde een uitstekend seizoen en hoopt zijn goede vorm in Alexandra Palace door te trekken. De 33-jarige Brabander won onder meer de Premier League, de World Matchplay en de Players Championship Finals.

Hoewel zijn resultaten anders doen vermoeden, is het Van Gerwen niet alleen maar voor de wind gegaan. Een dag na zijn eindzege in de Premier League liet hij zich opereren aan een zenuwaandoening in de pols van zijn gooiarm. Hij herstelde voorspoedig en gooit sindsdien naar eigen zeggen voor het eerst in anderhalf jaar zonder pijn.

Voor Van Gerwen, die zich vorig jaar met een coronabesmetting moest terugtrekken van het WK, staat niet alleen een vierde wereldtitel op het spel. Als hij begin januari voor de vierde keer wereldkampioen wordt, is hij ook meteen de nieuwe nummer één van de PDC Order of Merit.

Michael van Gerwen wordt bij het veroveren van de wereldtitel ook de nieuwe nummer één van de wereld. Foto: Kieran Cleeves/PDC

Price en Van Barneveld treffen elkaar mogelijk al in derde ronde

Die nummer één-plek is nu nog in handen van Gerwyn Price. De Welshman maakt dit jaar een wisselvallige indruk en pakte met zijn eindzege in de World Series of Darts Finals slechts één Major-titel.

De 37-jarige Price heeft het bovendien niet getroffen met zijn loting. 'The Iceman' neemt het in de derde ronde mogelijk op tegen Raymond van Barneveld, die juist precies op tijd in vorm lijkt te komen voor zijn dertigste (!) WK-deelname. Een maand geleden bij de Grand Slam of Darts won 'Barney' zelfs nog twee keer van Price. De halve finales waren toen zijn eindstation na verlies tegen Michael Smith.

De 55-jarige Van Barneveld steeg door zijn goede prestaties naar de 32e plek op de PDC Order of Merit. Daardoor heeft hij een bye voor de eerste ronde. In de tweede ronde neemt hij het op tegen Lisa Ashton of Ryan Meikle.

Voor regerend wereldkampioen Peter Wright begint het WK traditiegetrouw op de eerste speeldag. De 52-jarige Schot heeft een bewogen jaar achter de rug en kende een tumultueuze aanloop naar het mondiale toernooi. De vrouw van 'Snakebite' kampte met ernstige gezondheidsproblemen, waardoor Wright vorige maand niet kon meedoen aan de Players Championship Finals.

Ook voordat Wright met privéproblemen kampte, vielen zijn prestaties tegen. Hij wist alleen het German Darts Open te winnen en werd bij alle major-toernooien vroegtijdig uitgeschakeld. Inmiddels is de vrouw van Wright, die ook zijn manager is en voor iedere wedstrijd drie uur bezig is om zijn maffe kapsel in model te krijgen, aan de beterende hand.

Regerend wereldkampioen Peter Wright beleefde een tumultueuze aanloop naar het WK. Foto: Getty Images

Noppert na Van Gerwen hoogst geplaatste Nederlander

Danny Noppert - geen familie van Oranje-doelman Andries Noppert - is na Van Gerwen de hoogst geklasseerde Nederlander op de Order of Merit. De nummer negen van de wereld, die met het winnen van het UK Open dit jaar zijn eerste major-titel veroverde, neemt het in de tweede ronde op tegen Ritchie Edhouse of David Cameron.

Ook Dirk van Duijvenbode heeft een bye voor de eerste ronde. De mondiale nummer veertien neemt het daarna op tegen Karel Sedlácek of Ross Smith. De als 28e geplaatste Vincent van der Voort stuit in de tweede ronde op Cameron Menzies of Smith.

Danny Jansen beleefde dit jaar zijn grote doorbraak door Players Championship 9 te winnen. De twintigjarige Holtenaar, die op weg naar zijn titel onder anderen Wright versloeg, doet mede daardoor voor het eerst mee aan het WK. In de eerste ronde neemt 'The Mullet' het op tegen de Filippijn Paolo Nebrida.

Jermaine Wattimena staat voor zijn negende WK. De 34-jarige Westervoorter, die vier jaar geleden de derde ronde bereikte, opent het toernooi met een wedstrijd tegen Nathan Rafferty. Daarna wacht mogelijk een ontmoeting met de als vierde geplaatste Michael Smith.

Martijn Kleermaker, vorig jaar nog verrassend achtstefinalist in 'Ally Pally', kende een matig seizoen en wist zich ternauwernood te plaatsen voor het belangrijkste dartstoernooi van het jaar. De 31-jarige Harderwijker stuit bij zijn openingswedstrijd op de Chinees Xicheng Han. Mocht Kleermaker die ontmoeting winnen, dan stuit hij op de als 22e geplaatste Chris Dobey.

De twintigjarige Danny Jansen debuteert op het WK. Foto: PDC

Supertalent Beau Greaves kan WK-sensatie worden

De pas achttienjarige Beau Greaves kan een van de sensaties van dit WK worden. De Britse plaatste zich voor het WK door in de finale van de Women's Series met een indrukwekkend gemiddelde van 107,86 te winnen van Fallon Sherrock.

Greaves, die wordt gezien als een van de grootste talenten in het mondiale darts, is een van de drie vrouwelijke darters op het WK. Ook Sherrock en Ashton komen in actie bij het roemruchte toernooi. De 28-jarige Sherrock schreef drie jaar geleden nog geschiedenis op het WK door als eerste vrouw ooit de laatste 32 van het mondiale toernooi te halen.

Het WK darts begint donderdag en de finale is op 3 januari. Voor de winnaar ligt naast eeuwige roem ook een geldbedrag van 500.000 pond (omgerekend ruim 580.000 euro) klaar.

De pas achttienjarige Beau Greaves wordt gezien als een van de grootste talenten in het mondiale darts. Foto: Getty Images

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.

Eerder

Aanbevolen artikelen