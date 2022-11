Van Gerwen geëmotioneerd door nieuwe PDC-titel: 'Deze is voor mijn dochter'

Michael van Gerwen had zondagavond moeite om zijn tranen te bedwingen na het veroveren van zijn zevende titel op de Players Championship Finals. De Nederlander, die in Minehead mede dankzij een negendarter te sterk was voor Rob Cross (11-6), draagt de prijs op aan zijn dochter.

"Mijn dochter heeft al mijn wedstrijden gezien. Ze vroeg: 'Kom je weer naar huis met een grote prijs?' Ik zei dat de beker voor haar zou zijn als ik 'm zou veroveren. Dat is waarom ik het toernooi zo graag wilde winnen", vertelde een geëmotioneerde Van Gerwen op het podium over zijn vijfjarige dochter.

De 33-jarige Van Gerwen was een klasse apart op de Players Championship Finals. 'Mighty Mike' rekende in zijn eerste wedstrijden zoals verwacht af met Ryan Meikle en Cameron Menzies, maar was ook sterkere tegenstanders als Dimitri Van den Bergh, Danny Noppert en Luke Humphries de baas zonder veel toe te geven.

In de finale tegen oud-wereldkampioen Cross deed Van Gerwen daar nog een schepje bovenop. De Brabander gooide in de tweede leg een negendarter en imponeerde met hoge finishes. "Als je in een finale als deze wat speciaals kunt laten zien, dan geeft me dat veel energie. Rob speelde een fenomenale wedstrijd, maar ik deed wat ik het beste kan."

'Niemand kan me verslaan op WK als ik mijn niveau haal'

Met zijn zevende titel op de Players Championship Finals (2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 en 2022) benadrukte Van Gerwen nog maar eens dat hij over twee weken als favoriet aan het WK begint. De drievoudig wereldkampioen won dit jaar ook al de World Matchplay, de World Grand Prix en de Premier League.

"Als mensen me op het WK willen verslaan, zullen ze goed moeten spelen. Maar als ik mijn niveau haal, kan niemand mij verslaan. En dat weten ze allemaal", zei Van Gerwen, die in 2014, 2017 en 2019 wereldkampioen werd.

"Of het nou tegen Gerwyn Price, Peter Wright of wie dan ook is: ik wil laten zien waar ik toe in staat ben. Ik heb dit jaar veel toernooien gewonnen, maar nu moet ik het op het WK laten zien."

Het WK darts begint op 15 december en duurt tot en met 3 januari 2023. Wright verdedigt zijn titel in Londen.

