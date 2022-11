Van Gerwen imponeert met negendarter en titel op Players Championship Finals

Michael van Gerwen heeft zondag voor de zevende keer in zijn carrière de Players Championship Finals op zijn naam geschreven. De Brabander gooide in een hoogstaande finale in het Engelse Minehead een negendarter en was met 11-6 te sterk voor Rob Cross.

De 33-jarige Van Gerwen begon uitstekend aan de partij en forceerde met een negendarter in de derde leg de eerste break van de partij. Via 177, 180 en 144 nam hij een 2-1-voorsprong en kreeg hij applaus van Cross.

Voor Van Gerwen betekende het de achtste negendarter uit zijn carrière. In 2020 gooide de drievoudig wereldkampioen op het UK Open voor het laatst de perfecte leg. Een jaar eerder gooide hij ook al een negendarter op de Players Championship Finals, de tweede na Alan Norris in 2016.

Van Gerwen liep vervolgens uit naar 4-1 en hield die voorsprong van een dubbele break lang vast, maar Cross bracht zijn achterstand terug tot 5-7. De Engelsman liet kansen liggen om de stand in evenwicht te brengen, waarna de Nederlander imponeerde met een 170-finish en een 8-6-voorsprong nam.

Dat bleek de genadeklap voor Cross, want hij pakte daarna geen leg meer. Van Gerwen kwam via een finish van 142 op 10-6 en besliste de partij even later met een pijl in de dubbel zestien.

Van Gerwen gooide een gemiddelde van 99,92 per drie pijlen en benutte 50 procent van zijn dubbels. Cross noteerde met 100,33 weliswaar een hoger gemiddelde, maar liet het liggen op de dubbels (28,57 procent).

Van Gerwen kent goede generale voor WK

Van Gerwen won de Players Championship Finals in 2020 voor het laatst. Ook in 2013, 2015, 2016, 2017 en 2019 was 'Mighty Mike' de sterkste.

Eerder op de dag had Van Gerwen de finale bereikt via een 11-5-zege op Luke Humphries. In de kwartfinales besliste hij het Nederlandse onderonsje met Danny Noppert in zijn voordeel (10-7).

Voor Van Gerwen is het de vierde grote titel van dit jaar. Eerder schreef de nummer drie van de wereld de Premier League, de World Matchplay en de World Grand Prix op zijn naam.

Voor de darters was de Players Championship Finals het laatste toernooi voor zij vanaf 15 december in actie komen op het WK in Londen. Maandagavond vindt de loting voor het belangrijkste dartstoernooi van het jaar plaats.

