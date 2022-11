Van Gerwen bereikt voor achtste keer eindstrijd Players Championship Finals

Michael van Gerwen heeft zondag voor de achtste keer de finale van de Players Championship Finals bereikt. 'Mighty Mike' was in de halve eindstrijd in het Engelse Minehead met 11-5 te sterk voor Luke Humphries.

De 33-jarige Van Gerwen beleefde een eenvoudige avond tegen Humphries. In de vijfde leg pakte de Brabander een break voorsprong waarna hij Humphries niet meer liet terugkomen.

Van Gerwen brak Humphries daarna nog drie keer en trok de partij naar zich toe. De drievoudig wereldkampioen noteerde een indrukwekkend gemiddelde van 101,59 per drie pijlen.

In de finale neemt Van Gerwen, die in de kwartfinales nog Danny Noppert had verslagen, het later op de avond op tegen Rob Cross, die eerder Jonny Clayton met 11-7 had verslagen. Het is voor Cross de eerste keer dat hij in de finale van de Players Championship Finals staat.

Voor de darters is de Players Championship Finals het laatste toernooi voor zij vanaf 15 december in actie komen op het WK in Londen. Maandagavond vindt de loting voor het belangrijkste dartstoernooi van het jaar plaats.

