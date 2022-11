Cross klopt Clayton en treft mogelijk Van Gerwen bij Players Championship Finals

Rob Cross heeft zondag de finale van de Players Championship Finals bereikt. De Engelsman was in de halve eindstrijd met 11-7 te sterk voor Jonny Clayton. In de finale treft Cross mogelijk Michael van Gerwen.

De 33-jarige Van Gerwen moet dan nog wel zien te winnen van Luke Humphries. Die halve finale staat later op zondag op het programma. Direct daarna wordt de finale afgewerkt.

Cross en Clayton deden geruime tijd weinig voor elkaar onder op het podium in het Engelse Minehead. Cross brak zijn tegenstander uit Wales in de tiende game en kwam op een 6-4-voorsprong. Bij een stand van 9-7 brak Cross Clayton opnieuw, waarna hij de partij naar zich toe trok.

Voor Cross is het de eerste keer dat hij de finale haalt van de Players Championship Finals. Van Gerwen hoopt zondagavond voor de zevende keer het toernooi te winnen.

Voor de darters is de Players Championship Finals het laatste toernooi voor zij vanaf 15 december in actie komen op het WK in Londen. Maandagavond vindt de loting voor het belangrijkste dartstoernooi van het jaar plaats.

