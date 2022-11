Van Gerwen ten koste van Noppert naar laatste vier Players Championship Finals

Michael van Gerwen heeft zondag ten koste van Danny Noppert de halve finales van de Players Championship Finals bereikt. 'Mighty Mike' was met 10-7 te sterk voor zijn landgenoot. Eerder op de dag verloor Dirk van Duijvenbode in de kwartfinales met 10-3 van Rob Cross.

Van Gerwen neemt het zondagavond in de halve eindstrijd op tegen Luke Humphries, van wie hij een week geleden verloor in de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. De Engelsman was zondag met 10-3 te sterk voor zijn landgenoot Joe Cullen. Ook Jonny Clayton plaatste zich voor de halve finales. De Welshman rekende met 10-3 af met Engelsman Callan Rydz.