Van Duijvenbode verliest van Cross en is klaar op Players Championship Finals

Dirk van Duijvenbode is er zondag niet in geslaagd om de halve finales van de Players Championship Finals te bereiken. De Nederlander verloor in de kwartfinales met 10-3 van Rob Cross.

De dertigjarige Van Duijvenbode, die zaterdag in zijn achtstefinalepartij tegen Ryan Searle nog een knap gemiddelde van 112,05 noteerde, kwam er tegen Cross geen moment aan te pas. 'Aubergenius' stond na zes legs op een 5-1-achterstand en was niet bij machte om dat goed te maken.

Met de uitschakeling van Van Duijvenbode zijn er nog twee Nederlands actief op de Players Championship Finals. Danny Noppert en Michael van Gerwen strijden zondagmiddag rond 17.00 uur (Nederlandse tijd) onderling voor een halvefinaleplek.

Jonny Clayton plaatste zich zondag als eerste voor de halve eindstrijd. De Welshman was met 10-3 te sterk voor de Engelsman Callan Rydz. De andere kwartfinale gaat tussen Luke Humphries en Joe Cullen. De halve finales en de finale staan zondagavond op het programma.

Voor Van Duijvenbode was zijn wedstrijd tegen Cross zijn laatste optreden voor het WK, dat op 15 december begint. Maandagavond vindt de loting voor het belangrijkste dartstoernooi van het jaar plaats.

Eerder

Aanbevolen artikelen