Van Gerwen klopt Van den Bergh en treft Noppert bij Players Championship Finals

Michael van Gerwen heeft zaterdagavond de kwartfinales van de Players Championship Finals bereikt. De Nederlander rekende in het Engelse Minehead af met de Belg Dimitri Van den Bergh (10-6) en treft nu Danny Noppert, die met veel moeite van Matthew Campbell won (10-9). Ook Dirk van Duijvenbode voegde zich bij de laatste acht.

De 33-jarige Van Gerwen noteerde in de beginfase van zijn wedstrijd tegen Van den Bergh een gemiddelde van dik boven de honderd. 'Mighty Mike' liep mede daardoor snel uit naar een 4-1-voorsprong. Hij liet Van den Bergh even terugkomen tot 5-6, maar vergrootte de marge direct weer naar drie en stelde de zege veilig.

Op zijn weg naar de kwartfinales was Van Gerwen te sterk voor Ryan Meikle en Cameron Menzies. De drievoudig wereldkampioen hoopt het PDC-toernooi voor de zevende keer te winnen, na eerder succes in 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 en 2020.

Tegenstander in de kwartfinales is landgenoot Noppert, die zich tegen de Canadees Campbell herstelde van een dramatisch begin. De Fries kwam op een 4-0-achterstand, maar pakte daarna vijf legs op rij en beschikte in de slotfase over de langste adem. Noppert won eerder al van Simon Whitlock en James Wade.