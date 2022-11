Van Gerwen, Van Duijvenbode en Noppert verder op Players Championship Finals

Delen via E-mail

Michael van Gerwen heeft zich zaterdag net als Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert geplaatst voor de achtste finales van de Players Championship Finals. Van Gerwen versloeg de Schot Cameron Menzies met 6-4. Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert rekenden beiden met 6-1 af van respectievelijk Daryl Gurney en James Wade.

Van Gerwen gooide beduidend beter dan zijn concurrent, gezien de gemiddeldes per drie pijlen (96,45 om 87,45). Toch kon de zesvoudig winnaar van het toernooi moeilijk afstand nemen van Menzies. Van Gerwen had aan een break in de voorlaatste leg voldoende om de winst te pakken.