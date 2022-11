Van Duijvenbode simpel naar laatste zestien op Players Championship Finals

Dirk van Duijvenbode heeft zich zaterdag overtuigend geplaatst voor de achtste finales van de Players Championship Finals. De dertigjarige Nederlander rekende af met Daryl Gurney: 6-1.

Van Duijvenbode kwam eigenlijk geen moment in de problemen tegen de 36-jarige Noord-Ier. Onze landgenoot plaatste bij een 1-0- en een 3-0-voorsprong een break en gaf Gurney daarna simpelweg geen kans om in de wedstrijd te komen.

Later op de dag komen ook Michael van Gerwen en Danny Noppert nog in actie in de tweede ronde. Raymond van Barneveld, Kevin Doets, Gian van Veen, Danny Jansen, Geert Nentjes, Vincent van der Voort en Niels Zonneveld gingen er vrijdag in de eerste ronde uit.