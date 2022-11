Emotionele Smith rekent af met finalevloek en wint Grand Slam of Darts

Michael Smith heeft zondag de Grand Slam of Darts op zijn naam geschreven. De Engelsman trok na acht eerdere verloren finales op majortoernooien wel aan het langste eind in Wolverhampton.

De 32-jarige Smith liet in de eindstrijd geen spaan heel van zijn landgenoot Nathan Aspinall: 16-5. 'Bully Boy' nam meteen een break voorsprong en liep vervolgens uit naar 5-2. Aspinall bood nog even tegenstand, maar na 8-5 was zijn verzet gebroken.

Na de beslissende pijl ging Smith van vreugde naar de grond en sloeg hij zijn handen voor zijn gezicht. Aspinall kwam al snel naar zijn geëmotioneerde landgenoot toe om hem te feliciteren en omhelzen.

Smith haalde eerder in zijn carrière negen majorfinales, maar die verloor hij allemaal. Zo verloor de nummer vier van de wereld twee keer de WK-finale, waaronder begin dit jaar. Ook greep hij dit jaar naast de titel op het UK Open en het EK.

Bij de Grand Slam of Darts stond Smith voor het eerst in de finale. Eerder op de dag maakte hij ook een einde aan het sprookje van Raymond van Barneveld. De Hagenaar stuntte dit toernooi tegen Gerwyn Price en Simon Whitlock, maar verloor in de halve eindstrijd met 12-16 van Smith.

De Grand Slam of Darts is een van de laatste toernooien in aanloop naar het WK darts, dat op 15 december van start gaat.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen