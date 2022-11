Van Barneveld kan verlies niet geloven: 'Nu sta ik weer met lege handen'

Raymond van Barneveld baalt stevig na zijn nederlaag op de Grand Slam of Darts. De Hagenaar ging zondag in de halve finales met 12-16 onderuit tegen Michael Smith.

"Ik stond goed in te gooien, maar op het podium gooide ik 60, 59, 57... Zo slap. En hij strafte dat keihard af. Ik had nog een kans om 13-13 te maken, maar die liet ik na op dubbel zestien. Die is onvergeeflijk."

Van Barneveld beleefde een sprookjesachtige week in Wolverhampton. De 55-jarige Nederlander, die sinds zijn rentree begin 2021 nog weinig indruk had gemaakt op de prestigieuze toernooien, stuntte met zeges op onder meer Simon Whitlock en wereldranglijstaanvoerder Gerwyn Price.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

"Hij bleef in zijn eigen legs onwijs goed gooien en ik kon hem de hele wedstrijd eigenlijk nooit breken. Het was een slechte wedstrijd van mij", treurde Van Barneveld. "En uiteindelijk sta ik weer met lege handen."

De Grand Slam of Darts is een van de laatste toernooien in aanloop naar het WK darts, dat op 15 december van start gaat. Ook Van Barneveld is van de partij in Alexandra Palace.