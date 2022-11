Van Gerwen kan voorbeeld Van Barneveld niet volgen en strandt op Grand Slam

Michael van Gerwen is er zaterdag niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van de Grand Slam of Darts. De drievoudig wereldkampioen moest in Wolverhampton zijn meerdere erkennen in Luke Humphries.

Als nummer drie van de wereld ging Van Gerwen in de kwartfinales met 10-6 ten onder tegen de Engelse nummer acht van de PDC-ranglijst. De Nederlander liep snel tegen een break aan en kon die schade niet meer herstellen.

De gemiddeldes van Van Gerwen (95,99) en Humphries (96,97) lagen niet ver uit elkaar. Dat gold ook voor de uitgooipercentages: ruim 29 procent voor Van Gerwen tegenover ruim 33 procent voor zijn opponent.

Zijn uitschakeling is een flinke tegenvaller voor Van Gerwen, die de Grand Slam of Darts in 2015, 2016 en 2017 op zijn naam schreef. Door zijn uitschakeling is Raymond van Barneveld, de toernooiwinnaar van tien jaar geleden, nog de enige Nederlander in het toernooi.

Van Barneveld maakte in Wolverhampton indruk met overwinningen op onder anderen Gerwyn Price (tweemaal) en Dave Chisnall. De vijfvoudig wereldkampioen strijdt zondag met Michael Smith om een plek in de finale. Humphries speelt dan tegen zijn landgenoot Nathan Aspinall.

Er deden in totaal vijf Nederlanders mee aan de Grand Slam of Darts. Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena werden eerder al uitgeschakeld.

