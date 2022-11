Van Barneveld zet sensationele opmars voort met nieuwe stunt tegen Price

Raymond van Barneveld heeft vrijdag zijn sprookje op de Grand Slam of Darts voortgezet. De opgeleefde Nederlander stuntte opnieuw tegen de mondiale nummer één Gerwyn Price en bereikte de halve finales: 16-13.

De 55-jarige Van Barneveld noteerde zeker in de openingsfase hoge scores tegen de achttien jaar jongere Price, maar de Hagenaar was niet effectief op zijn dubbels. Mede daardoor kwam hij met 0-2 achter te staan.

Van Barneveld maakte die achterstand weliswaar ongedaan, maar direct daarna nam Price het initiatief in de Aldersley Leisure Village. De Welshman won vijf legs op een rij en leidde comfortabel met 3-8.

Tot ieders verrassing herpakte 'Barney' zich op fraaie wijze. Terwijl Price knoeide op zijn dubbels, was het met bijna elke pijl raak voor Van Barneveld en kwam de Nederlander terug tot 8-8. Vervolgens nam hij voor het eerst in de partij een voorsprong. Hij bekroonde de opmars met een finish van 157.

Price gaf daarna beter partij, maar Van Barneveld hield stand en kwam zelfs op een 13-10-voorsprong. Daarna ging het niet meer mis voor de Nederlander, die een gemiddelde van 99 punten per drie pijlen noteerde. Hij verzilverde zijn tweede matchdart en schreeuwde het uit van vreugde.

Raymond van Barneveld straalt weer na enkele moeizame jaren. Foto: Getty Images

Van Barneveld geniet eindelijk weer van darts

Daardoor krijgt de stuntweek van Van Barneveld in Wolverhampton een vervolg. Op zijn eerste televisietoernooi in ruim een jaar tijd won de nummer vijftig van de wereld in de groepsfase ook al van Price. Hij versloeg ook Dave Chisnall en Simon Whitlock.

In de halve finales neemt Van Barneveld het op tegen Michael Smith. De nummer vier van de wereldranglijst versloeg eerder op de dag Joe Cullen: 16-15. Michael van Gerwen zit ook nog in het toernooi. De Brabander, die aan de andere kant van het schema zit, speelt zaterdag in de kwartfinales tegen de Engelsman Luke Humphries.

Van Barneveld heeft een roerige periode achter de rug. De vijfvoudig wereldkampioen zette eind 2019 een punt achter zijn fraaie loopbaan omdat hij worstelde met de druk van de sport. Niet veel later kondigde hij alweer zijn rentree aan omdat hij het darts miste.

'Barney' zei dinsdag na het bereiken van de kwartfinales in Wolverhampton dat hij het plezier in de sport hervonden heeft. "Ik kan nu eindelijk na zoveel jaar eens genieten. Ik kan het loslaten. Doe gewoon waar je goed in bent."

