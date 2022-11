Van Gerwen geniet van spektakel op Grand Slam of Darts: 'Hier doe je het voor'

Michael van Gerwen is verheugd over zijn spectaculaire overwinning in de achtste finales van de Grand Slam of Darts. De Brabander incasseerde donderdag in Wolverhampton een negendarter, maar won alsnog op fraaie wijze van Josh Rock.

Van Gerwen moest diep gaan tegen de 21-jarige Rock, die een gemiddelde van 103,93 per drie pijlen noteerde. Van Gerwen zette daar een indrukwekkend gemiddelde van 107,71 tegenover. "Juist daarom geeft deze overwinning veel voldoening", zei Van Gerwen bij Viaplay.

De drievoudig wereldkampioen wist op voorhand dat hij het lastig zou krijgen tegen Rock, die als een van de grootste talenten in de dartwereld geldt. 'Rocky' bevestigde zijn status door in de tweede leg op magistrale wijze een negendarter te gooien.

"Petje af voor die jongen", zei de 33-jarige Van Gerwen over zijn opponent uit Noord-Ierland. "Hij speelde een fanatische wedstrijd en ik had iets speciaals nodig om hem te kloppen. Dit is waar je het als darter voor doet: schitteren op het podium."

"Het geeft me een heel goed gevoel en op deze overwinning kan ik verder bouwen", vervolgde Van Gerwen. Door de zege op Rock plaatste hij zich voor de kwartfinales. Daarin neemt de Brabantse nummer drie van de wereld het zaterdag op tegen Luke Humphries.

Ook Raymond van Barneveld staat in Wolverhampton in de kwartfinales. Hij won woensdag van Simon Whitlock en treft vrijdag Gerwyn Price bij de laatste acht.

Achtste finales Grand Slam of Darts Raymond van Barneveld (Ned) - Simon Whitlock (Aus) 10-8

Danny Noppert (Ned) - Gerwyn Price (Wal) 8-10

Michael Smith (Eng) - Rob Cross (Eng) 10-8

Dirk van Duijvenbode (Ned) - Joe Cullen (Eng) 4-10

Nathan Aspinall (Eng) - Jermaine Wattimena (Ned) 10-6

Jonny Clayton (Wal) - Alan Soutar (Sch) 8-10

Michael van Gerwen (Ned) - Josh Rock (NIe) 10-8

Luke Humphries (Eng) - Ross Smith (Eng) 10-8

