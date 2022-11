Wattimena uitgeschakeld op Grand Slam of Darts na slechte start tegen Aspinall

Jermaine Wattimena is er donderdag niet in geslaagd de kwartfinales van de Grand Slam of Darts te bereiken. De Westervoorter kende een povere start tegen Nathan Aspinall en kwam dat niet meer te boven: 6-10.

In een mum van tijd keek Wattimena in Wolverhampton tegen een 1-5-achterstand aan. Daarna ging het beter lopen bij de 34-jarige Nederlander, maar tot een echte comeback wist hij niet meer te komen. Aspinall maakte de partij via dubbel 16 af.

De gemiddeldes van beide darters ontliepen elkaar niet bijster veel. De 94,55 punten per drie pijlen van Wattimena was meer dan fatsoenlijk te noemen, maar Aspinall deed het met 97,49 punten net even beter.

Later op de avond komt Michael van Gerwen in actie in de achtste finales van de Grand Slam of Darts. De Brabander, die het toernooi al drie keer op zijn naam schreef, gaat daarin spelen tegen de Noord-Ier Josh Rock.

Woensdag wist Raymond van Barneveld zich al te plaatsen voor de kwartfinales in Wolverhampton. De vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag neemt het daarin op tegen Gerwyn Price, van wie hij in de groepsfase al verrassend wist te winnen.

Ook Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode stonden woensdag in de achtste finales, maar werden daarin uitgeschakeld. De Grand Slam of Darts duurt tot en met zondag.

