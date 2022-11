Van Gerwen komt negendarter te boven in thriller en bereikt kwartfinales

Michael van Gerwen heeft donderdag de kwartfinales van de Grand Slam of Darts bereikt. De Brabander won in een spannende partij met 10-8 van de Noord-Ier Josh Rock, die het publiek op de banken kreeg met een negendarter. Jermaine Wattimena werd uitgeschakeld in Wolverhampton.

De partij tussen Van Gerwen en Rock was om de vingers bij af te likken. De Brabantse nummer drie van de wereld kende een vliegende start door de eerste leg in twaalf darts uit te gooien. Rock deed daar een flinke schep bovenop en trok de stand via een negendarter gelijk.

Daarmee was de toon gezet in Wolverhampton. Pas in de slotfase wist Van Gerwen zich te ontdoen van de verrassend sterk spelende Rock, die plek 55 op de wereldranglijst bezet. De hoge gemiddeldes vertelden daarbij het verhaal: 107,71 per drie pijlen voor Van Gerwen tegenover 103,93 voor Rock.

Drievoudig winnaar Van Gerwen wist zich zo als tweede Nederlander te plaatsen voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. Woensdag lukte dat ook Raymond van Barneveld. De dartsicoon uit Den Haag onderstreepte zijn goede vorm door in de achtste finales te winnen van Simon Whitlock.

Van Barneveld opnieuw tegen Price

Van Barneveld neemt het bij de laatste acht op tegen Price, van wie hij in de groepsfase al verrassend wist te winnen. De tegenstander van Van Gerwen komt uit de partij tussen Luke Humphries en Ross Smith. Deze wedstrijd wordt momenteel afgewerkt.

Eerder op de avond werd Wattimena uitgeschakeld door Nathan Aspinall. In een mum van tijd keek de 34-jarige Westervoorter tegen een 1-5-achterstand aan. Daarna ging het beter lopen, maar tot een echte comeback wist hij niet meer te komen. Aspinall maakte de partij via dubbel 16 af.

Woensdag slaagden Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode er evenmin in om de laatste acht in Wolverhampton te bereiken. Noppert verloor in een gelijkopgaande partij van Price. Van Duijvenbode was een maatje te klein voor Joe Cullen. De Grand Slam of Darts duurt tot en met zondag.

Achtste finales Grand Slam of Darts Raymond van Barneveld (Ned) - Simon Whitlock (Aus) 10-8

Danny Noppert (Ned) - Gerwyn Price (Wal) 8-10

Michael Smith (Eng) - Rob Cross (Eng) 10-8

Dirk van Duijvenbode (Ned) - Joe Cullen (Eng) 4-10

Nathan Aspinall (Eng) - Jermaine Wattimena (Ned) 10-6

Jonny Clayton (Wal) - Alan Soutar (Sch) 8-10

Michael van Gerwen (Ned) - Josh Rock (NIe) 10-8

Luke Humphries (Eng) - Ross Smith (Eng)

