'Sprokkelaar' Van Barneveld blij dat hij eindelijk weer Grand Slam-kwartfinalist is

Raymond van Barneveld kon woensdag zijn geluk niet op nadat hij voor de eerste keer sinds 2016 de laatste acht van de Grand Slam of Darts had bereikt. De Nederlander kwam tegen Simon Whitlock terug van een grote achterstand en won met 10-8.

"De laatste keer dat ik in de kwartfinales van de Grand Slam stond, speelden we nog met zwart-witborden en schreven we darts nog met sch", zei Van Barneveld, die tegen Whitlock een 6-2-achterstand goedmaakte, bij Viaplay.

De 55-jarige Van Barnveld is bezig aan een van zijn beste toernooien sinds hij vorig jaar zijn rentree in de dartswereld maakte. Eerder deze week versloeg hij ook al onder anderen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld.

Om een plek in de halve finales te bemachtigen, moet 'Barney' vrijdag opnieuw zien af te rekenen met Price. "Ik ben echt heel blij, dit is top", vervolgde Van Barneveld. "Ik heb er hard voor moeten werken in het afgelopen jaar. Vincent van der Voort noemde mij een sprokkelaar. En misschien was ik dat ook wel."