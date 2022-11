Van Barneveld na thriller naar laatste acht, Noppert en Van Duijvenbode onderuit

Raymond van Barneveld heeft woensdagavond de kwartfinales van de Grand Slam of Darts bereikt. De vijfvoudig wereldkampioen knokte zich in Wolverhampton tegen Simon Whitlock terug van een ruime achterstand: 10-8. Danny Noppert en Dirk Van Duijvenbode verloren van respectievelijk Gerwyn Price en Joe Cullen.

Whitlock begon goed aan de wedstrijd tegen Van Barneveld. De 53-jarige Australiër won direct de leg van Van Barneveld en liep, mede dankzij een hoog gemiddelde van boven de honderd, uit naar een 5-2-voorsprong. 'The Wizard' kon er 6-2 van maken, maar miste twee pijlen voor dubbel 20 en zag de leg naar Van Barneveld gaan.

Het betekende de ommekeer in de wedstrijd. Van Barneveld pakte in totaal vier legs op rij en miste zelfs kansen om op een 7-5-voorsprong te komen. Op 8-8 kroop Van Barneveld in zijn eigen leg door het oog van de naald. 'Barney' stelde vervolgens de zege veilig met een pijl in de bull's eye, gevolgd door een aantal vreugdesprongetjes.

De 55-jarige Van Barneveld, die de Grand Slam of Darts in 2012 won, staat voor het eerst sinds 2016 in de kwartfinales van het PDC-toernooi.

Noppert en Van Duijvenbode uitgeschakeld

Van Barneveld speelt in de kwartfinales tegen titelverdediger Price, die in een spannende partij afrekende met Noppert: 8-10. De Nederlander koesterde op een gegeven moment een 7-4-voorsprong, maar de nummer één van de wereld vocht zich terug in de wedstrijd.

Price won de laatste vier legs, mede door een knappe 164-finish. De 37-jarige Welshman behaalde over de hele partij een iets beter gemiddelde dan Noppert (100.10 om 98.04), maar was vooral in het finishen sterker dan zijn opponent (76.92 om 50 procent).

Van Duijvenbode ging hard onderuit tegen Cullen: 4-10. De Nederlander verloor meteen zijn eigen leg en kon door een matig gemiddelde van 93.47 de schade niet meer herstellen. In de laatste leg miste Van Duijvenbode twee pijlen op dubbel vier, waarna Cullen met zijn derde matchdart succesvol was.

Donderdag hopen Jermaine Wattimena (tegen Nathan Aspinall) en Michael van Gerwen (tegen Josh Rock) zich voor de kwartfinales te plaatsen.

Danny Noppert moest zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price. Foto: Getty Images

