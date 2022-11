Van Barneveld dankzij fraaie comeback naar kwartfinales Grand Slam of Darts

Raymond van Barneveld heeft woensdagavond op fraaie wijze de kwartfinales van de Grand Slam of Darts bereikt. De Nederlander knokte zich in Wolverhampton tegen Simon Whitlock terug van een ruime achterstand en won de spannende partij met 10-8.

Het betekende de ommekeer in de wedstrijd. Van Barneveld pakte in totaal vier legs op rij en miste zelfs kansen om op een 7-5-voorsprong te komen. Op 8-8 kroop Van Barneveld in zijn eigen leg door het oog van de naald. 'Barney' stelde vervolgens de zege veilig met een pijl in de bull's eye, gevolgd door een aantal vreugdesprongetjes.