Van Gerwen poulewinnaar ondanks verlies, Wattimena als vijfde Nederlander door

De Grand Slam of Darts in Wolverhampton krijgt steeds meer een oranje tintje. Jermaine Wattimena wist zich dinsdag als vijfde Nederlander te plaatsen voor de achtste finales, terwijl Michael van Gerwen zich verzekerde van groepswinst.

Voor Wattimena hing het er nog om. De 34-jarige Westervoorter had afgelopen weekend zijn eerste groepsduel gewonnen, maar zijn tweede partij verloren. Dinsdag zegevierde hij in zijn afsluitende groepswedstrijd met 5-1 tegen de Amerikaan Leonard Gates.

Daarmee nam Wattimena, die een matig gemiddelde van 88,35 punten liet noteren, plaats in de wachtkamer. Toen even later duidelijk werd dat Damon Heta niet met 5-0 ging winnen van Jonny Clayton, zat het ticket voor de knock-outfase in de tas.

Drievoudig winnaar Van Gerwen was door twee zeges in de groepsfase al zeker van een plek bij de laatste zestien op de Grand Slam of Darts. In zijn afsluitende groepswedstrijd tegen Engelsman Ross Smith stond dinsdagavond alleen nog groepswinst op het spel.

Achtste finales Grand Slam of Darts Raymond van Barneveld (Ned) - Simon Whitlock (Aus)

Danny Noppert (Ned) - Gerwyn Price (Wal)

Michael Smith (Eng) - Rob Cross (Eng)

Dirk van Duijvenbode (Ned) - Joe Cullen (Eng)

Nathan Aspinall (Eng) - Jermaine Wattimena (Ned)

Jonny Clayton (Wal) - Alan Soutar (Sch)

Michael van Gerwen (Ned) - nnb

nnb - Ryan Smith (Eng)

Van Gerwen verliest hoogstaand duel

Het werd een hoogstaande partij, waarin Van Gerwen met 5-4 het onderspit dolf. Dat was alsnog voldoende voor poulewinst voor 'Mighty Mike', die gemiddeld 104,80 per drie pijlen gooide. Het moyenne van Smith was met 107,92 ronduit indrukwekkend.

Wattimena en Van Gerwen staan net als Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert in de achtste finales, die woensdag van start gaan. Vijf van de zestien spelers in de knock-outfase zijn daarmee Nederlanders.

Vooral de prestaties van Van Barneveld zijn opvallend. De Nederlandse dartsicoon, die de Grand Slam of Darts in 2012 op zijn naam schreef, lijkt weer in de buurt van zijn topvorm te komen. Volgende maand is 'Barney' in Londen een van de deelnemers aan het WK darts.

