Van Barneveld op stoom bij Grand Slam of Darts: 'Ik kan eindelijk eens genieten'

Raymond van Barneveld kijkt met veel trots terug op zijn wedstrijden in de groepsfase van de Grand Slam of Darts. De Nederlander won maandagavond ook zijn derde partij en bereikte als groepswinnaar de laatste zestien.

De 55-jarige Van Barneveld gunde de Engelsman Ted Evetts maandagavond geen enkele leg in Wolverhampton (5-0). De Hagenaar had eerder in de groepsfase knap afgerekend met titelverdediger Gerwyn Price (5-4) en Dave Chisnall (5-3).

"Ik ben wel over the moon met deze 5-0", zei Van Barneveld na zijn overwinning op Evetts tegen Viaplay. "Voor dit toernooi stond ik vijftigste van de wereld. Dan houdt niemand rekening met je. Door mijn zeges op Chisnall, Price en Evetts werd iedereen ineens wakker geschud: wat gebeurt hier?"

Van Barneveld heeft roerige jaren achter de rug. De vijfvoudig wereldkampioen, die vaak worstelde met de druk en stress van de sport, zette eind 2019 een punt achter zijn fraaie loopbaan. Toch begon Van Barneveld het darts al snel te missen en begin 2021 keerde hij terug op het hoogste niveau.

Op de Grand Slam of Darts speelt Van Barneveld zijn eerste televisietoernooi sinds het UK Open in maart. "Ik kan nu eindelijk na zoveel jaar eens genieten. Ik kan het loslaten. Doe gewoon waar je goed in bent", zei 'Barney', die zich ondanks zijn fraaie prestaties in Wolverhampton wel verbaasde over zijn statistieken.

"Zondag gooide ik vijf keer 180 en won ik net aan met 5-4. Dit keer gooide ik geen enkele keer 180 en won ik met 5-0. Leg jij het mij maar uit. Het is zo'n vreemd spelletje soms. Maar uiteindelijk heb ik drie overwinningen geboekt. Ik ben supertrots en heel erg blij."

In de achtste finales van de Grand Slam of Darts neemt Van Barneveld het op tegen de Australiër Simon Whitlock. Het Nederlandse dartsicoon won het PDC-toernooi één keer: in 2012. Het WK begint op 15 december.

