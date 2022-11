Van Barneveld en Van Duijvenbode poulewinnaars op Grand Slam of Darts

Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode hebben maandag ook hun derde groepspartij op de Grand Slam of Darts gewonnen. Beide Nederlanders hebben zich daarmee tot poulewinnaar gekroond.

Van Barneveld had geen kind aan Ted Evetts: 5-0. De vijfvoudig wereldkampioen haalde een veel hoger gemiddelde (97,60 om 78,80) en benutte de helft van zijn kansen op een dubbel.

In zijn eerste twee partijen op de Grand Slam of Darts maakte Van Barneveld al een goede indruk. Hij rekende knap af met nummer één van de wereld Gerwyn Price en versloeg ook Dave Chisnall.

Van Duijvenbode versloeg in zijn laatste poulewedstrijd de Tsjech Adam Gawlas met 5-3. Hij eindigde op een gemiddelde van ruim 98, tegenover iets meer dan 97 voor zijn tegenstander. Ook het finishpercentage (62,5 om 30 procent) was in zijn voordeel.

In zijn eerste twee partijen in Aldersley Leisure Village was Van Duijvenbode al te sterk voor Rob Cross en Martin Schindler. Daarmee was hij al verzekerd van een plek bij de laatste zestien.

Ook Noppert nog in actie

Later op maandag komt Danny Noppert nog in actie (tegen Mensur Suljovic). De Fries won net als Van Barneveld en Van Duijvenbode zijn eerste twee groepsduels, maar is nog niet helemaal zeker van de achtste finales.

Michael van Gerwen en Jermaine Wattimena, de andere Nederlandse Grand Slam-deelnemers, spelen dinsdag hun laatste partij in de poule. Van Gerwen is ook al achtstefinalist. Wattimena moet na een zege en een nederlaag nog aan de bak.

